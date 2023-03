Vegan restaurants in Rotterdam: bij deze hotspots kun je terecht

indebuurt.nlPlantaardig – of wel vegan – eten is al lang niet meer alleen voor ‘geitenwollensokken’ types. Veel millenials leven bewust en kiezen daarom voor een dieet zonder dierlijke toevoegingen. Beter voor de planeet en je lichaam. Door de populariteit barst Rotterdam ondertussen van de vegan restaurants. Van fast food tot salades en taart. Bij deze hotspots in Rotterdam kun je terecht!

Spirit

Spirit (in de Groene Passage) is al sinds jaar en dag hét adres voor vegetariërs en veganisten. Alles wat je hier eet, is honderd procent biologisch en vegetarisch. Het kleurrijke en uitgebreide buffet ligt vol met heerlijke gerechten. Je rekent af per gewicht!

Backyard

Backyard is een ‘all day plant based, vegan friendly’ restaurant. Je kunt hier dus van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat terecht voor een plantaardig maaltje. Van linzensoep tot bitterballen, Oreo-taart en nacho’s met gesmolten kaas. Yes, allemaal zonder dierlijke producten.

Vegan Junk Food Bar

Dat je als veganist alleen maar groenvoer eet, is natuurlijk niet waar. Bij de Vegan Junk Food Bar krijg je de meest kleurrijke fast food op je bord. Van roze hamburgers tot loaded fries met bloemen bovenop. Perfect voor je Instagram-feed!

Bertmans

Bertmans is al jaren een begrip in Rotterdam. Het restaurant stond eerst bekend om de zondagse brunch met avocado toast, maar nu kun je er ook uitgebreid dineren. Een portobello-burger of buddha bowl bijvoorbeeld. Niet het hele menu is plantaardig, maar er zijn wel een heleboel opties. Ook glutenvrij is hier geen probleem.

Veggie

Veggie is een verstopt klein tentje in de Frits Ruysstraat in Kralingen. De Braziliaanse eigenaresse tovert de lekkerste plantaardige gerechten uit de keuken. De vegan kaasballetjes (pao de queijo) zijn een dikke aanrader!

SUE

De slogan van SUE is ‘zoet zonder suiker’. De bekende vierkante hapjes zijn allemaal raw, vegan, suiker-, gluten- en lactosevrij. Eh… is het dan nog wel lekker? Zeker weten! Je mist de roomboter of eieren totaal niet. SUE heeft twee vestigingen in Rotterdam, waar je naast deze gezonde taartjes, ook kunt lunchen.

Burgertrut

Een vegan kapsalon? Ja hoor, die bestaat! Bij Burgertrut serveren ze Rotterdams populairste gerecht gewoon helemaal plantaardig. En hij smaakt heerlijk, kunnen we uit eigen ervaring vertellen. Ook de burgers op het menu zijn om je vingers bij af te likken. Denk aan de ‘Jalapeño Business’ met oude kaas, jalapeñosaus, nacho chips, sla, tomaat, komkommer en verse koriander.

SLA

De naam zegt het eigenlijk al: bij SLA eet je sla. Bij deze van oorsprong Amsterdamse toko zijn alle ingrediënten honderd procent biologisch en ze komen zoveel mogelijk van Nederlandse bodem. Ieder seizoen heeft eigen smaken, en daarom veranderen ze hun menu elke drie maanden. Leuk detail: midden in de zaak staat een grote kas!

Rozey

Bij all-you-can-eat denk je vast niet meteen aan plantaardig. Nou, het kan dus wel! Bij Rozey in de Wijnhaven hebben ze een ‘all inclusive-menu’. Niet alleen de vegetarische en veganistische gerechten zitten bij de prijs inbegrepen, ook de drankjes. Van maandag tot en met donderdag betaal je 34,50 euro en van vrijdag tot en met zondag 39,50 euro. Kinderen krijgen korting.

De Kade

Surinaams eten op de West-Kruiskade is wel een must-do in Rotterdam. Bij restaurant De Kade zit je als veganist goed. Ze hebben namelijk een heleboel plantaardige gerechten op de kaart. Denk aan vega pom of vegetarische roti met tempeh. Ook eet je hier heerlijke Chinese gerechten.

Leaf Vegetarian

Vlakbij Oostplein vind je Leaf Vegetarian: een Aziatisch restaurant waar ze alleen vegetarische gerechten serveren. Ze gebruiken geen knoflook en ui. Vlees en vis vervangen ze met soja. Wat je kunt verwachten? Maleisische kipsaté met pindasaus, Indonesische pangsi of Vietnamese pannenkoeken. Yum!

Vegan pizza bar

Plantaardige pizza? Yes, baby. Bij de Vegan Pizza Bar op de Goudsesingel staan, zoals de naam al doet vermoeden, allerlei veganistische pizza’s op het menu. Zo is er de ‘Polno’ met plantaardige kip en ‘Karma Shoarma’ met een vleesvervanger. Ook serveren ze verrukkelijke pasta’s en lasagnes. Hoe zit het dan met de kaas? Ze hebben hier een eigen pizzakaas ontwikkelt, perfect om over alle lekkere gerechten te strooien.

