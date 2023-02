Veertien puppy’s in beslag genomen bij illegale hondenhandelaar en naar veilige plek gebracht

UpdateBij een inval bij een illegale hondenhandelaar in Rotterdam-Zuid heeft de politie veertien puppy's in beslag genomen. De jonge hondjes zaten zonder hun moeder op dit adres. Vermoedelijk waren de honden gefokt in Polen.

De eigenaar kon niet aantonen waar de puppy’s vandaan kwamen. Ook waren de viervoeters niet gechipt of gevaccineerd, wat volgens de politie strafbaar is. Sinds eind 2021 kunnen honden alleen verkocht of overgedragen worden als deze een chip hebben, geregistreerd zijn en een paspoort hebben.

Al eerdere boetes opgelegd

Het is niet de eerste keer dat de hondenhandelaar op de vingers werd getikt. De eigenaar werd al twee jaar in de gaten gehouden en kreeg al bestuurlijke boetes opgelegd. Maar die waarschuwingen waren voor de handelaar niet genoeg om te stoppen. Dus zette de dierenpolitie uiteindelijk samen met de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming de stap om de puppy's in beslag te nemen.

Volledig scherm Er werden veertien puppy’s in beslag genomen in Rotterdam. © Politie

Het onderzoek naar de eigenaar loopt verder. De puppy's zijn ondertussen op een veilig adres ondergebracht via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daar krijgen de cocker spaniels, franse bulldogs en maltipoo (kruising poedel en maltezer) wel de vaccinaties en chip die ze moeten hebben. Om uiteindelijk op een goede plek terecht te komen.

Bij goede fokker is moeder aanwezig

Jaarlijks komen 50.000 honden uit het buitenland naar Nederland. Dit zijn vooral pups uit Oost-Europa, maar ook zwerfhonden uit Zuid-Europa en landen buiten de EU. Een aanzienlijk deel van deze handel is illegaal, waarbij bijvoorbeeld puppy’s op de jonge leeftijd van hun moeder worden gescheiden.

Als er meerdere rassen worden aangeboden, is het vaak niet helemaal pluis, antwoord de Dierenpolitie Rotterdam op vragen van iemand die een hond zoekt maar niet eentje die illegaal is. ,,Bij een goede fokker is de moeder aanwezig’’, is de volgende tip.

