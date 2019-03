Veerpontje trotseert woeste golven: ‘Passagiers waren blij weer aan wal te staan’

‘Eerste storm van 2019' zorgt voor veel materiële schade

10 maart De wind zorgde vandaag op veel plekken voor stormschade. Zo waaide aan de Sterrenlaan in Puttershoek een flinke boom om. Die trok ook een lantarenpaal mee in zijn val. Het KNMI had deze morgen voor de zuidelijke provincies en Zuid-Holland code oranje afgegeven. Inmiddels is de wind weer iets afgenomen, maar morgen is er opnieuw kans op storm.