Veelbesproken tramlijn naar Rotterdam-West blijft wellicht toch intact, dankzij draai politieke partij Denk

DORDT EIGEN-AARDIG Dit is wat we weten over de ontwerper van de bekendste leeuwen van Dordrecht

De leeuwen van het stadhuis in Dordrecht zijn gemaakt door een Dordtse beeldhouwer, Lourens van der Steen. Hoewel hij zo’n 70 jaar beeldhouwer is geweest, is er van hem, uitgezonderd de leeuwen, geen ander werk bekend. Is er toch nog ergens een werk van Van der Steen? Eigen-Aardig houdt zich aanbevolen voor tips: eigenaardig@jaapbouman.nl.