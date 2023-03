Veel mensen willen selfie met Caroline van der Plas bij verrassingsbezoek aan Spijkenisse

Heerjans­dam heeft in Waaldorpen­der­by moeite met laagvlie­ger Rijsoord: ‘De bal viel steeds net niet goed’

Heerjansdam leek voorbije zaterdag in de Waaldorpenderby bij Rijsoord van een koude kermis thuis te komen, toen de ‘kraaien’ vlak voor tijd op 2-1 kwamen. Lukas Valster redde echter alsnog een puntje voor de ‘Dammers’ (2-2), waardoor de tweede periodetitel in 1C nog binnen handbereik is.