Veel belangstelling voor ‘industriemuseum’: ‘Mensen kwamen met tassen vol verhalen’

Els Barendregt tekende afgelopen weekend verhalen van oud-werknemers op voor een museum in oprichting over de industrie en bedrijven die Spijkenisse en omliggende dorpen groot maakten.

Hoe was de belangstelling?

,,Heel goed. Mensen kwamen met tassen vol verhalen, foto’s, loonstrookjes, oude kranten en andere spullen naar de bibliotheek waar we een evenement hielden. Ik merkte dat veel oud-werknemers heel graag hun verhaal wilden vertellen.”

Wat hoorde je zoal?

,,Ik sprak iemand van 91, die in de textiel werkte in Twente en hier naartoe verhuisde omdat haar man bij Verolme kon komen werken en daardoor een huis kreeg. Dat gezin kwam in de jaren 50 naar Spijkenisse. Een oud-medewerker van Spijkstaal vertelde dat hij vijftig elektrische karretjes had gebouwd en ging er gelijk op één zitten toen hij hem zag. ‘Daar gaat je hart van open’, zei hij.”

Wat ga je met de verhalen doen?

,,Die verhalen komen in de verhalenkast in het toekomstige belevingsmuseum in Spijkenisse. Ik ga de komende tijd de interviews uitwerken en we zetten ze alvast op de website belevingsmuseumnissewaard.nl. We mogen, tot het museum er is, de zolder van het oude gemeentehuis gebruiken als kantoor en ontmoetingsplek.”

Wat krijgen mensen in het museum te zien?

,,De broers Peter en André Verweel willen laten zien hoe de petrochemie en de bedrijven eraan hebben bijgedragen dat Nissewaard is ontwikkeld en gegroeid. Veel mensen kwamen hier wonen omdat ze hier werk vonden.”

Kunnen mensen nog verhalen, foto’s, filmpjes en andere spullen inleveren?

,,Ja! Meld mooie verhalen alsjeblieft aan via mail: marketing@belevingsmuseumnissewaard.nl (zonder streepjes) of bel me op 064111 5241, ook als je als vrijwilliger mee wilt doen.”

Volledig scherm Bedrijven zoals Bakkerij Voskamp uit Spijkenisse toonden wat van hun geschiedenis op het event. © AD

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.