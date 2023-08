Vechtwonden en kale plekken: vermiste Rotterdamse kat na vier weken teruggevonden in Den Haag

Werkloos­heid in de Hoeksche Waard op het laagste niveau in vijf jaar tijd

De economie in de Hoeksche Waard maakt een positieve ontwikkeling door. Het aantal banen neemt toe, de uitgaande pendel (inwoners die een baan buiten de Hoeksche Waard vervullen) neemt af doordat meer inwoners aan de slag gaan bij een werkgever op het eiland en de werkloosheid in de Hoeksche Waard is op het laagste niveau in vijf jaar tijd.