‘Vanwege gebrek aan visie oogt de Hoeksche Waard nog altijd als een verkeers-openluchtmuseum’

Volgens deze expert is er één goede oplossing voor de verkeersel­len­de in Hoeksche Waard: ‘De A4-Zuid’

Elke afsluiting van een buis van de Heinenoordtunnel betekent ‘verkeersellende’. Ook maandagmorgen was het weer raak: lange files in de Hoeksche Waard, op de N217, op doorgaande dijken en zelfs in dorpen. Terwijl die ellende best te voorkomen zou zijn, zegt expert Hessel Visser. ,,De aanleg van de A4-Zuid is een absolute noodzaak.”