Vanuit de Hoeksche Waard zo op je bord bij restaurant Jack Bean: 'Willen duurzaamste van het land worden’

Hond bijt schaap in Strijensas, baasje meldt zich bij politie

Een hond heeft woensdag een lam gebeten dat stond te grazen in het buitengebied van Strijensas. Het onfortuinlijke dier belandde na de beet in de sloot. De gealarmeerde politie was snel ter plekke en viste het lam uit het water. Een veearts heeft zich vervolgens ontfermt over het slachtoffer.

20 juli