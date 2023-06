Vandaag kans op bewolkte dag in Hoeksche Waard

Dit zijn de opmerke­lijk­ste transfers bij de amateurs: soap van de eeuw en Man City van de Waterweg

Het voetbalseizoen is nog niet voor alle clubs ten einde, maar de voorpret op het nieuwe seizoen kan vast beginnen. Vanavond is de deadline van de overschrijvingstermijn voor amateurvoetballers. Dit zijn de opmerkelijkste transferverhalen in de regio.