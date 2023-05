Vandaag ben ik brak, maar ik voel de liefde voor mijn club en mijn stad meer dan ooit

MET VIDEO Schoten gelost op de Jonker Frans­straat, schutter nog spoorloos: ‘Ik hoorde bam, bam, bam’

Even na 21.00 uur heeft op de Jonker Fransstraat in Rotterdam een schietpartij plaatsgevonden. Kort erna meldde een gewonde man zichzelf bij een ziekenhuis. Of hij betrokken is bij het incident wordt nog onderzocht. De schutter is nog spoorloos.