Vandaag begint de opbouw van de ijsbaan in Oud-Beijerland

Centrummanager Sem den Hollander hoorde het allemaal aan. Hij is vooral blij dat die fase achter de rug is en dat er vanaf vandaag begonnen gaat worden aan de opbouw van het project. Zijn project, waar hij afgelopen zomer al druk mee bezig was. ,,Eigenlijk nog veel langer. Maar deze zomer hebben we de wens uitgesproken dat we graag een ijsbaan in Oud-Beijerland willen hebben’’, zegt hij. ,,Ik ben nu heel blij dat er we ook daadwerkelijk een krijgen. Al moet er nog veel gebeuren voor het zo ver is. We hebben nog een flinke to-do-list.’’



Vandaag wordt de fundering gelegd, maandag komt de grote tent aan die om het kunstijs wordt opgebouwd en vanaf donderdag wordt ook de techniek langs de Oost- en West-Voorstraat gemonteerd. Vanaf zaterdag 1 december wordt het water op de vloer gespoten waarna er vanaf maandag 3 december wordt begonnen met het bevriezen ervan. Op 6 december mogen de eerste mensen het ijs op.



Zeker nu de ijsbaan voor iedereen gratis is en er slechts op een beperkt aantal dagen en tijdstippen vier euro entree betaald moet worden, verwacht Den Hollander veel bezoekers. ,,Laten we er met zijn allen gewoon een geweldig succes van maken. Want het is een unieke plek om in december op te schaatsen.’’