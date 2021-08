Van slechte eter tot smikkelbaas: ondanks corona opent Fleur alweer haar tweede eterij

Waarom Jaap Wols wél zijn oren spitst bij het woord energie­tran­si­tie

19 augustus Energietransitie. Bij menig inwoner van de Hoeksche Waard gaat dat woord het ene oor in en het andere oor uit. Voor Jaap Wols is het echter wel belangrijk. Via zijn website Hoeksche Waards Behoud hoopt hij de eilanders ervan te doordringen dat het bijna Code Rood is en dat actie is vereist, want zon en wind zijn - volgens hem - als ultieme energieleveranciers níet de toekomst.