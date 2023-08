Van Nick Olij tot Mike Eerdhuijzen: dit is hoe Sparta ervoor staat richting de competitiestart

UPDATE Jonge PS­V-supporter (14) loopt kneuzing in de Kuip: veilig­heids­net raakt los en buis komt naar beneden

Een 14-jarige PSV-supporter is vrijdagavond in stadion De Kuip gewond geraakt toen er tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal spullen naar beneden kwamen in het PSV-vak.