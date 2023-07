Van Mossel neemt Mercedes-dealer Auto Wüst over

In Hoeksche Waard wonen meer dan duizend jongvolwas­se­nen (nog) met ouders

Van de 14.155 inwoners van Hoeksche Waard tussen de 25 en 40 jaar wonen er 1702 onder één dak met hun vader en/of moeder. Dat is 12,0% en meer dan het landelijk gemiddelde, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In heel Nederland woont 10% van de jongvolwassenen nog met een of beide ouders.