Van kneusje tot plekje in eregalerij: monumentale status lonkt voor opgegeven es

Een overlevingskunstenaar wordt-ie al genoemd. De bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior (voorheen Hoeksche Waardse Bomenstichting) kwam de es in 2016 op het spoor na een tip van een bejaarde inwoner van Heinenoord. De boomexperts waren zo onder de indruk van de circa honderd jaar oude es dat ze hem wilden laten opnemen in het Landelijk Register van Monumentale Bomen, waarin bomen staan die van nationaal belang zijn.

Dat kwam er niet van, omdat de gezondheid van de boom opeens achteruitholde. In 2019 had de es veel kale takken en zeker een derde minder blad dan in het jaar van ‘de ontdekking’. De verbazing was groot toen leden van de bomenwerkgroep eind vorige maand opnieuw een bezoekje brachten aan de es: hij stond vrijwel helemaal in blad. De gevreesde essenstaksterfte, waarbij een schimmel zich meester maakt van de es en dood en verderf zaait, had geen vat gekregen op de boom.

Fraxinus Excelsior heeft daarom besloten de markante es - hij heeft een oude, grote, haast hartvormige wond aan de onderkant van de stam - alsnog voor te dragen voor opname in de ‘bomenbank’. De bomenwerkgroep ziet in de groene overlever zelfs een opvolger voor de ‘Esschen boom’, de 180 jaar oude es tussen Strijen en ’s-Gravendeel die in 1998 het loodje legde na het dempen van een sloot.

Beuken, eiken, lindes

Het Landelijk Register van Monumentale Bomen wordt bijgehouden door de landelijke Bomenstichting. Zo’n 15.000 monumentale beuken, eiken, lindes die minstens tachtig jaar oud zijn, maar ook lanen en complete boomgroepen zijn hierin opgenomen. Plannenmakers kunnen in de bomenbank precies zien welke groene monumenten beschermd moeten worden, ook al heeft de lijst verder geen juridische status.

Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een Hoeksche Waardse boom wordt voorgedragen voor een plekje in de bomenbank. In juni viel die eer ook ten deel aan een circa negentig jaar oude plantaan aan de Blaaksedijk in Mijnsheerenland.

