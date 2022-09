Van een tot escaperoom omgebouwde ME-bus tot tips van je favoriete wijkagent: de Veiligheidsdag is er weer

Geen lotusslachtoffers

Wijkagent en medeorganisator Silsa: ,,Uit piëteit met slachtoffers en nabestaanden van het truckdrama in Zuidzijde werken we dit jaar niet met lotusslachtoffers. Oftewel: acteurs die ongevalsslachtoffers zo natuurgetrouw uitbeelden. Dat leek ons, zo kort na het ongeluk, niet passend.”

Mens achter het uniform

Silsa: ,,Doel van deze Veiligheidsdag, die we jaarlijks organiseren, is om te laten zien wat alle hulpverleners precies doen en waar zij tegenaan lopen. Met deze demonstraties, die vrij uniek zijn, hopen wij dat het publiek meer inzicht krijgt in de hulpverlening. Meer inzicht en begrip voor de functie an sich en de mens die achter het uniform schuilgaat.”