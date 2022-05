Van der Wulp en Heij naar voren geschoven als wethouder; exit Van Leenen en Steen

Deejays komen nog één keer bij elkaar in Maasdam om de ‘gouden tijden’ van Bright Selection te herleven

De goede, oude tijden van Bright Selection herleven nog één keer als de deejays van weleer op 28 mei bij elkaar komen in sportcafé Duyf in Maasdam. Stichting Stan Maas & PR Events tekent voor de organisatie van ‘Uitgaan in de Polder, Back to the Disco’.

