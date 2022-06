Van coronaproof alternatief naar nieuwe traditie: bourgondische rally mét minibierfest

Woningbouw op plek ’t Tramhuys is begonnen: dit gaat er komen

De bouw van zes huizen aan de Achterstraat in Strijen is officieel van start. ,,Ik ben heel blij dat de woningen op deze historische plek in Strijen na 4 jaar nu echt bijna een feit zijn. Ons geduld is op de proef gesteld, maar wel met een heel mooi resultaat straks”, zegt wethouder Piet van Leenen.

17 mei