Vader Kees Verhaar juicht als echte VOC-man zelfs niet na een doelpunt van zijn zoon

Danny Makkelie verloo­chent afkomst niet met gasttrai­ning: ‘Voel me hier als vis in het water’

Danny Makkelie is dan wel een internationaal vermaard arbiter, zijn scheidsrechterlijke roots zal hij nooit verloochenen. Dus bezoekt hij in de aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen de training van Scheidsrechtersvereniging Drechtsteden, praat hij zijn collega’s bij over de aangescherpte handsregel en laat hij zijn licht schijnen over zijn eigen carrière.