Unieke vondst in Oud-Beijerland: 16e eeuws skelet van vrouw met mogelijk downsyndroom

Politie doet appel op automobi­lis­ten: zorg alsje­blieft dat deze zwanenfami­lie niet veronge­lukt

De politie roept automobilisten ter hoogte van het Esso-tankstation op de N217 bij Mijnsheerenland op alert te zijn voor een zwaan en zijn familie. ,,Samen met de provincie hebben we al gekeken of er een mogelijkheid is om het nest af te schermen, maar dat is geen optie,’’ klinkt het.

9 juli