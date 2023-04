Undercoveracties, hufterboetes en zelfs werkstraf: hier is het voortaan oorlog tegen afvaldumpers

COLUMN We bouwen nog steeds in slakkentem­po

Hoe zat het ook alweer? Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Volgens mij wordt die dichtregel in mijn vakgebied wel vaker als ‘quote’ ingezet. Nu ik me daar dus óók schuldig aan maak, vind ik het wel zo netjes om er bij te vermelden dat het hier een strofe uit een prachtgedicht van Willem Elsschot betreft.