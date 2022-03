Uitslaande brand verwoest bovenwoningen in Klaaswaal, ook tweedehandswinkel flink beschadigd

Bij al uw rampen om de hoek: vlogger Gerrit Putters­hoek probeert erbij te zijn!

Hoog water bij Krimpen aan de Lek, een oldtimerrit door de Hoeksche Waard of een veertochtje van Culemborg naar Schalkwijk - vlogger Gerrit Puttershoek is erbij. Probéért er bij te zijn. Al járen is Gerrit Brussé in de Hoeksche Waard bekend door zijn berichten en foto’s bij 112-meldingen, maar nu hoopt ‘Gerrit 112’ ook naam te maken als ‘vlogger Gerrit Puttershoek’.

8 maart