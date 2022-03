Uitslaande brand in bovenwoningen in Klaaswaal, ook tweedehandswinkel flink beschadigd

updateAan de Voorstraat in Klaaswaal is maandagochtend rond 06.30 uur brand uitgebroken in een pand met bovenwoningen. De brand was uitslaand en overgeslagen op direct naastgelegen gebouw. De twee panden hebben veel schade opgelopen. Niemand raakte gewond.

Rond 08.30 uur was de brand onder controle. De bovenwoningen in de twee panden, waar arbeidsmigranten wonen, zijn geschakeld. Alle bewoners zijn veilig buiten en raakten niet gewond, meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (ZHZ). Sommigen zijn zelf naar buiten gegaan, anderen zijn naar buiten gehaald door de hulpdiensten of buurtbewoners. Het is nog onbekend hoe de brand kon ontstaan.

In een van de panden die in brand stond zit de Gebruikte Goederen Markt. De tweedehandswinkel heeft veel schade opgelopen door het vuur. De zaak zit al 20 jaar in Klaaswaal, meldt het bedrijf op hun website. De winkel is elke maandag gesloten en ging dus niet open toen het vuur ontstond.

De buren uit het tegenovergelegen appartementencomplex moesten hun woning ook tijdelijk verlaten. Zij zijn in een ander gebouw opgevangen. Volgens de woordvoerder van Veiligheidsregio ZHZ was dit nodig vanwege de rookoverlast en mogen ze binnenkort hun woning weer in. Waarnemend burgemeester Charlie Aptroot van de Hoeksche Waard is aanwezig om zich door de brandweer te laten informeren.

Volledig scherm Bij de brand kwam veel rook vrij. © MediaTV

De brandweer zette ‘alles op alles’ om te voorkomen dat het vuur verder oversloeg en is daarin geslaagd, meldt de woordvoerder. De vlammen werden van buitenaf geblust met behulp van een hoogwerker. Bij de brand kwam veel rook vrij. De Veiligheidsregio ZHZ adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten en hun ventilatie uit te schakelen.

