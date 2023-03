Uithalers, bomenkap en weer die pensioenen van Optas

Viaduct Terbregseplein

In het AD (28/2) trof ik een artikel aan over de brug die momenteel gebouwd wordt over het Terbregseplein in Rotterdam. Hierin wordt onder andere gemeld: ‘Voor de leek: nog nooit eerder werd in Nederland een viaduct geplaatst zonder dat verkeer er hinder van ondervond.’ Dit zal ik niet bestrijden, maar dezelfde ‘uitschuif bouwmethode’ die hier wordt uitgevoerd, werd reeds eerder in Nederland toegepast. Met deze methode werd in de N270 de Koninginnenbrug over de Maas bij Well ( Noord- Limburg) gebouwd. 900 meter lang en 10 meter hoog. Door de firma Dirk Verstoep uit Gouderak, voor 12 miljoen gulden uitgevoerd. In 1980 geopend door de destijds minister Tuijnman.