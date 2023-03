Uit het niets haalt Excelsior keihard uit in degradatiekraker: ‘Dit is opluchting’

Hoe de boekenko­ning van Nederland alles kwijtraak­te: ‘Ik heb op één iemand vertrouwd en dat was oliedom’

De boekenkoning van Nederland, hij was het ooit écht. Numansdorper Eddie van der Beek (51) zag in 2020 zijn boekenimperium Veldboeket Lektuur instorten en is nu ook persoonlijk failliet verklaard. Zijn eigen schuld of speelde er meer, zoals hij zelf beweert?