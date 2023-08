Twintig katten die werden gered na woningbrand blijken verwaarloosd

van wieg tot graf Miranda had een roerig leven met een zorgelijke jeugd, maar in haar geliefde Bloemhof vond ze rust

Ze belde talloze keren de dierenambulance, ving thuis duiven op en bracht menig bezoek aan Vogelklas Karel Schot: Miranda van Broekhoven ontfermde zich over dieren in nood. En over mensen. De postbode en ‘zakkenvuller’ deed alles voor de Bloemhof, de wijk waar ze het geluk vond.