Tweede tunneldeel Blankenburgverbinding later afgezonken vanwege lekkage bij eerste klus

Joodse cultuur in stad weer zichtbaar en voelbaar maken - de 81-jarige Bertie zet haar schouders eronder

Het Joodse leven sterker uitdragen in Dordrecht. Bertie Rodrigues (81) noemt het haar missie. Daarom ook zet zij zich met een groep sympathisanten in voor een Joods Cultureel Centrum op of nabij de Grote Markt. Deze plek wordt heringericht en vormde vroeger het hart van de Joodse gemeenschap.