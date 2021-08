Tweede Kamerlid Jaco Geurts gaat lobbyen voor een tunnel onder Haringvliet: ‘Kan nog wel even duren’

Opwinding over unieke archeologi­sche vondst in Oud-Beijerland ‘Dit leidt ons terug naar het begin van het dorp’

30 juli Bij archeologisch onderzoek tijdens de verbouwing van het Oude Raadhuis in Oud-Beijerland zijn zes eeuwenoude graven ontdekt. Eén van de graven is zelfs helemaal intact. Archeoloog Jeroen Ras, leider van het onderzoek dat SOB Research verricht, is opgetogen over de vondst: ,,Met de huidige technieken kunnen we straks het geslacht, de leeftijd en zelf de laatst genuttigde maaltijd van de persoon in het graf achterhalen.’’