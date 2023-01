Tweede arrestatie, maar nog steeds vele vragen over schietpartij die Rotterdammer leven kostte

Ondanks dat er een tweede verdachte is opgepakt, heeft de politie nog steeds vele vragen over de schietpartij die een 25-jarige Rotterdammer verleden week het leven kostte. Twintig rechercheurs onderzoeken wat er is gebeurd in de woning aan de Huniadijk in Rotterdam-IJsselmonde én wie er allemaal betrokken zijn. Buren zeggen niet te weten wat zich heeft afgespeeld.

,,Ik kreeg er hartkloppingen van’’, vertelt een buurvrouw over de gebeurtenissen verleden week dinsdag, toen opeens veel politie in de straat stond. Daarvoor had zij niets gemerkt van het schieten in de hoekwoning, waar zij op uit kijkt. ,,De gordijnen zaten dicht en de televisie was aan.’’

Er waren niet zomaar agenten uitgerukt, maar de Dienst Speciale Interventies was naar de Rotterdamse wijk Hordijkerveld gekomen. De woning werd eerst onder schot gehouden en daarna binnengevallen. Er bleek niemand meer te zijn.

Zelf naar ziekenhuis gegaan

Kort daarvoor was geschoten in de woning, waar een moeder met meerdere zonen zou wonen. Getuigen hoorden rond kwart over zes ’s avonds een hoop geschreeuw en zagen een auto met hoge snelheid wegrijden.

Kort daarna kwam een zwaargewonde man binnen in het Maasstad ziekenhuis, dat om de hoek ligt. De snelle hulp mocht niet baten. Hij overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen. Wie het slachtoffer was? Was het een van de buurjongens? De buren weten het niet. ,,Maar zo’n jonge man, dat is wel erg verdrietig.’’

Nog veel vragen

Na onderzoek hield de politie al snel een 24-jarige Rotterdammer aan, die wordt verdacht van moord of doodslag. De politie meldt woensdag dat een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam, opgepakt is. Bij beide is de vraag wat hun rol was bij de fatale schietpartij. Over de toedracht, wat vooraf ging aan het schietincident en wie nog meer betrokken zijn, is nog veel onduidelijk, zo stelt de politie.

Sporenonderzoek, verklaringen en onderzoek naar twee auto’s moeten antwoorden geven. Maar het team van twintig rechercheurs zoekt nog andere getuigen die mensen zagen wegrijden of wegrennen. Ook andere informatie is welkom, net als camerabeelden van een bewakingscamera, dashcam of bijvoorbeeld deurbelcamera. Wie anoniem wil blijven, kan ook contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen.

