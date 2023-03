Tweedaagse soccercamp bij VV Spijkenisse, met AZ-speler Sven Mijnans: ‘Hij is een voorbeeld voor de kids’

Zondags­rust behouden? Of ook dan gewoon lekker los?

Wel of niet non-stop feesten, shoppen of een biertje drinken op de Dag des Heren? Of moet de zondag gewoon een rustdag blijven? Dat is het dilemma waarover de gemeente Hoeksche Waard graag meer duidelijkheid krijgt. Het komende half jaar kan iedereen in de Hoeksche Waard meedenken over dit onderwerp.