Twee wedstrijden in Dordrecht gestaakt en prijsschieten bij SVW (4-6); dit is het overzicht van het amateurvoetbal

Na vijftig jaar in de Dordtse buiten­dienst, neemt Jan afscheid: ‘Mijn moeder maakte zich zorgen om me’

Nee, Jan Dwars had geen toekomstplannen toen hij in 1971 op 15-jarige leeftijd zijn lts-diploma behaalde en met vrienden op vakantie ging. Toen hij weer thuis kwam, had zijn moeder een sollicitatiegesprek geregeld bij de gemeente. Bijna 52 jaar later zwaait hij af.