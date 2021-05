Twee mannen opgepakt na verspreiding belastende video over dorpsgenoot, politie plaatst camera na oproer

Eindelijk mogen alle marktlui weer aan het werk: ‘Gevoel is met geen pen te beschrij­ven’

28 april Marktkooplieden stonden woensdagochtend in alle vroegte op om te doen wat ze al vijf maanden niet meer mochten: de markt op. Voor het eerst in een klein half jaar was de weekmarkt in Oud-Beijerland weer ‘normaal’ en dat zorgde voor blije gezichten bij ondernemers en bezoekers.