Twee leerlingen van CSG Willem van Oranje verliezen vader door drama Zuidzijde

met video Verkeers­vei­lig­heid op dijken onder de loep na truckdrama

Zijn de dijkwegen in de Hoeksche Waard wel toegerust op zwaar vrachtverkeer? Het dodelijke truckdrama in de buurtschap Zuidzijde in het dorp Nieuw-Beijerland is voor de gemeente aanleiding deze vraag onder de loep te nemen.

28 augustus