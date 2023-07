Twee jonge katten gedumpt bij fietsenstalling: ‘Het is dagelijks raak’

Midden in de zomervakan­tie tóch in de klas: honderden Dordtse leerlingen naar zomer­school

Tussen de twee- en driehonderd Dordtse leerlingen stappen in augustus toch weer een basisschool binnen, ook al zitten ze midden in hun zomervakantie. Niet per se om leerachterstanden weg te werken, maar veel meer om vrienden te maken, wat extra’s te leren óf de vakantieperiode van zes weken te overbruggen die voor sommige kinderen gewoon te lang duurt.