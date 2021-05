Tuinders willen paprika’s en rozen redden: verkoper chemisch bestrijdingsmiddel vecht boete aan

Afval weggooien in ondergrond­se container in de Hoeksche Waard? Nu nog een beproeving, straks niet meer

4 mei Afval wegdoen in ondergrondse papiercontainers in de Hoeksche Waard. Dat is voor veel ouderen die met rollator of stok lopen nu nog een echte beproeving. Maar daar gaat binnenkort een einde aan komen: afvalstoffendienst RAD gaat na tientallen klachten alle 101 containers ombouwen om ze toegankelijker te maken.