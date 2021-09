Trucker beleeft nachtmerrie; hij rijdt zich volledig vast, richt schade aan en incasseert meerdere boetes

Verdwijnt de Hoeksche Waard in de toekomst in de zee? Joost (74) slaat alarm

1 september Onder zijn politie-uniform droeg hij vroeger geitenwollensokken. Figuurlijk welteverstaan. Joost Kievit, jarenlang diender in ’s-Gravendeel, was vanaf zijn vroegste jeugd in Herkingen een natuurmens, en is dat nu - op z’n 74ste - nóg. Alarmerende rapporten over klimaatverandering tasten zijn optimisme echter niet aan.