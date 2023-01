Trouwfotograaf Daan maakt prachtige foto's en wint daar maar liefst achttien prijzen mee

Veel inwoners Zevenkamp slachtof­fer van babbeltruc: ‘Trap er niet in, wat ze ook verzinnen’

De politie waarschuwt voor onverlaten die in Rotterdam-Zevenkamp met een smoesje woningen binnen weten te dringen. Veel mensen zijn al slachtoffer geworden van zo'n babbeltruc, waarbij de criminele bezoekers zich voordoen als medewerkers van de bank of het waterbedrijf. ,,Trap er niet in, wat ze ook verzinnen”, zo melden de wijkagenten.

13:58