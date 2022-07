Trekkertrekteam beloofde de baas op zijn sterfbed voor altijd door te gaan, toen ging de trekker stuk

,,We hebben de oprichter van ons team op zijn sterfbed beloofd zijn levenswerk voort te zetten”, zegt Lauri Klap van Team European Maid. Die oprichter was Bram de Pijper, en hij gold als een pionier in de Europese tractorpullingscene. Al in 1983 liet de teambaas en coureur zien dat je met een trekker niet alleen het land kan omploegen maar ook racen. Begin jaren 90 baarde De Pijper opzien door als een van de eersten in ons land over te stappen van diesel op methanol, waardoor hij nóg meer vermogen uit zijn racemonster wist te persen.