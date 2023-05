Trekkertrek ein-de-lijk terug: hunkering naar ronkende tractoren blijkt gigantisch

lezersbrieven Reacties op verplaat­sing van weekmarkt en afvalpas­jes: ‘Te idioot voor woorden. Mag wat kosten’

Ik lees de column van Kees Thies over het verplaatsen van de vrijdag en zaterdagmarkt van Statenplein naar Grote Markt. Dat is een mooie gedachte, maar het werkt niet. Waar laat je geparkeerde auto’s - bewoners aan de Grote Markt willen niet - en aan- en afvoer met vrachtwagens en bestelbussen? En de opbouwers van de kramen beginnen op donderdag tegen 17.00 uur en dan moet de Grote Markt autovrij zijn tot zaterdagavond 20.00 uur. De ruimte is te klein daar. En niet naar vroeger kijken, toen waren het echt kramen, nu zijn het verplaatsbare winkels. Het is gewoon geduld hebben, de markt verdwijnt vanzelf omdat staangeld duurder wordt en inkomsten lager. Voordat er in Dordrecht echt iets verandert, ben je op ambtelijk niveau vijf tot tien jaar verder. L. de Koning Vaals