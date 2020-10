Treinspoor HSL-Zuid verzakt in de slappe grond van de Hoeksche Waard: ‘Dat kan gevaarlijk worden bij hoge snelheden’

Oproep aan gedupeer­den van de toeslagen­af­fai­re om zich te melden

8 oktober Ruim driehonderd gezinnen uit de Drechtsteden zijn gedupeerd geraakt door de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. De gemeenten in de regio willen hen graag helpen, maar weten in verreweg de meeste gevallen niet om wie het gaat. Daarom is er een meldpunt geopend.