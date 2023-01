Traumahelikopter opgeroepen voor fietser te water in Dordrecht

Sparta verhuurt Lokilo, Melkersen kan debuteren tegen Cambuur

Jason Lokilo (24) wordt door Sparta verhuurd aan Istanbulspor. Op dit moment is de Belg in Turkije om zijn huurtransfer af te ronden. Hij is er dus morgen niet bij tegen Cambuur in Leeuwarden (20.00). Elias Hoff Melkersen (20) daarentegen kan zijn debuut maken voor de verrassing van de eredivisie.

20 januari