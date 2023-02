Topweek Tallon Griekspoor smaakt naar meer: ‘Als ik dit iedere week kan laten zien, wordt het een mooi jaar’

Leerlingen in Oud-Beijerland stappen uit comfortzo­ne: oefenen met gebaren­taal en maken straat schoon

Voor de scholieren in het tweede en derde leerjaar van het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland was deze donderdag bepaald geen normale schooldag. Tijdens de Young Impact Take Over stapten zij uit hun comfortzone door te oefenen met gebarentaal, maar ook door zwerfafval op te ruimen en regenboogzebrapaden te krijten.