Toen Wilco na een burn-out eindelijk zijn draai in Frankrijk had gevonden, sloeg het noodlot weer toe

Bekijk hier de uitslag van de Provincia­le Statenver­kie­zin­gen in Hoeksche Waard

Nieuwkomer BBB is de grootste in Hoeksche Waard. De partij kreeg 19,6 procent van alle stemmen. VVD volgt op de tweede plek met 12,6 procent van de stemmen. Dat is 2,3 procent minder in vergelijking met vier jaar geleden.