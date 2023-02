Toen ik voor de derde keer het verzoek kreeg of ik de documenten wilde sturen, voelde ik een driftbui opkomen

Zeven explosies in week tijd: vannacht was het raak in Rotterdam-Zuid en Spijkenis­se

Bij een woning aan de Pruimentuin in Rotterdam-Zuid heeft in de nacht van donderdag op vrijdag even voor 03.00 uur een explosie plaatsgevonden. Een paar uur later vond een explosie plaats in Spijkenisse. Het is de zevende explosie in zeven dagen tijd in onze regio.