Toch uit-publiek in De Kuip? ‘Rotterdam heeft genoeg problemen waar politie harder nodig is’

de kwestieBij elke wedstrijd in de Kuip moet er uit- en thuispubliek zijn. Althans, als het aan supportersvereniging De Feijenoorder ligt. Dit wordt weer extra actueel bij de halve finale tegen aartsrivaal Ajax begin april. Ajax-directeur Edwin van der Sar ziet die wedstrijd als een kans om met elkaar afspraken te maken om de jarenlange impasse te doorbreken’. Onze lezers zeggen echter dat wat hen betreft uit-publiek niet welkom is: ‘Het is jammer maar het kan niet anders!’

Bij duels tussen Feyenoord en Ajax zijn supporters van de uitspelende club al jaren niet welkom. De reden? Flinke ongeregeldheden in het verleden. Supporters uit Amsterdam waren in 2019 ook niet welkom toen Feyenoord en Ajax elkaar, net als nu, in de halve finale van de beker troffen. De gemeente Rotterdam ziet geen reden om van de afspraken af te wijken. Wij vroegen onze lezers of een verbod op uitpubliek heroverwogen moet worden en waarom dan.

Engeland

Maar het merendeel van onze lezers dat reageert is het absoluut niet eens met de supportersvereniging. Tenminste, niet zolang stadionverboden ontdoken kunnen worden en raddraaiers relatief ongestraft hun gang kunnen gaan. Ze wijzen op Engeland dat een verleden had met hooligans, maar waar clubs en overheid dat met strenge maatregelen en levenslange stadionverboden hebben ingedamd. Een deel van de lezers doet zelfs een oproep om nergens meer uit-publiek toe te staan.

Frits Poutsma (Oud-Beijerland): Dit is een onzinnige discussie vanuit de politiek. Zolang de club criminelen ongestoord hun gang laat gaan en de belastingbetaler de politie-inzet moet voldoen, is het uitgesloten. Het is onbegrijpelijk dat criminelen altijd bij stadions en wedstrijden kunnen komen, dan is dat in bijvoorbeeld Engeland beter afgeleerd door clubs en politie samen.

Wim van de Water (Barendrecht): Als je je niet kunt gedragen, ben je niet welkom.

Frank Stevens (Pijnacker): Het is jammer, maar het kan niet anders. Zolang voetbalclubs in de bedrijfsvoering veiligheid niet op orde hebben, kan je geen uit-supporters toelaten. De exorbitante politie-inzet die voetbalwedstrijden in goede banen moet leiden is in tijden van schaarste en capaciteitsdruk onacceptabel. Rotterdam heeft genoeg problemen in de stad waar de politie veel harder nodig is.

Judith IJselendoorn (Rotterdam): Terecht. Wat kost het de burger om die idioten uit elkaar te houden voor een potje voetbal?

Volledig scherm Feyenoord-hooligans (l) zoeken de confrontatie met Ajax-supporters, tijdens de eredivisiewedstrijd Feyenoord-Ajax in Rotterdam in 2014, toen uit-publiek nog welkom was. © ANP

Ron Speksnijder (Capelle aan den IJssel): Zolang er geen goede controle is, zal dit gedoe blijven bestaan. Hoe lang duurt het nog dat de meldingsplicht van stadionverboden is geregeld? Daarnaast zijn de straffen met betrekking tot hooliganisme veel te laag, zolang er rechters zijn die te veel met de persoonlijke omstandigheden rekening houden. Als wordt besloten de groepen weer toe te laten, dan zal een strikte selectie toegepast moeten worden en dient bij ongepast gedrag uitsluiting van thuis- en uitwedstrijden plaats te vinden.

Marc Wassink (Bruinisse): Het verbod moet blijven. Zolang nog steeds netten geplaatst moeten worden in de Kuip, waterkanonnen uit Duitsland gevraagd moeten worden, Ajax met anonieme bus binnen moet komen. En in Amsterdam is het precies hetzelfde met heftige maatregelen. Dan is er nog geen enkele sprake van dat het mogelijk is om uit-supporters erbij te laten.

