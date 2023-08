Tineke houdt herinnering aan Holocaust levend, ook als waarschuwing

Deze boom ‘zag’ de verschrik­kin­gen van de oorlog én de opbouw van Kop van Zuid - en nu is hij weg

Als bomen konden praten, had dit eeuwenoude exemplaar zó veel te vertellen. De iep op de Kop van Zuid in Rotterdam is gekapt omdat hij ziek was. De reus stond hier al toen er nog bijna niets was. Zo was de boom tijdens de Tweede Wereldoorlog een stille getuige van de deportatie van Joodse volwassenen en kinderen. Maar de iep gaat niet helemaal verloren.