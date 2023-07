Tim moest uitlaatklep tijdens corona ergens anders zoeken, maar nu is hij terug waar hij hoort: het theater

met video ‘Koning’ lag niet wakker van ‘vulgair’ dansverbod bij Zomercarna­val: ‘Leverde meer aandacht op’

In knalgeel en helgroen, zuurstokroze of diepblauw - wiebelend en swingend knalt het de straten uit. Rotterdam is zaterdag in de ban van het Zomercarnaval. Met als belangrijkste blikvanger: hoe wordt er gedanst? Uitdagend of vulgair? De duizenden dansers maken zich er in elk geval niet druk om. ,,Het is geweldig.”