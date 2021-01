Tientallen gezinnen Hoeksche Waard dupe geworden van toeslagenschandaal, niemand vraagt nog om hulp

Voor die tientallen gezinnen die in de gemeente zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire , is hulp beschikbaar. ,,31 is het aantal dat bekend is bij de Belastingdienst”, meldt een gemeentewoordvoerder. ,,Er hebben zich nog geen gezinnen bij ons gemeld die ondersteund willen worden.”

Ondersteuning

In de Drechtsteden zijn ruim driehonderd gezinnen gedupeerd geraakt, van wie ruim de helft (meer dan 150) in Dordrecht woont. Hoeksche Waarders die vragen hebben of anderszins ondersteuning nodig hebben kunnen bij de gemeente contact opnemen met wijkteam Hoeksche Waard, via info@wijkteamHW.nl of 088-123 99 25.