Tientallen bloemen en boeketten bij gedenkplek slachtoffers truckdrama

Rafaël (2) is niet doof, maar leert toch kindergeba­ren­taal: ‘Je weet meteen wat je kind wil’

Is hij doof? Wendy Oostveen (32) krijgt die vraag vaak als zij met haar zoontje Rafaël (2) aan het gebaren is. Het antwoord is nee. ,,Ik leer hem naast Nederlands ook gebaren. Daardoor begrepen we elkaar al voordat hij zijn eerste woordjes sprak.’’

23 augustus